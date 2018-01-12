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Бразильские легионеры "Спартака" Луис Адриано и Педро Роша прибыли на сбор команды в ОАЭ

Спорт
12 января, 22:13 UTC+3 ДУБАЙ /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Еще один бразильский футболист Фернандо прибудет в расположением московского клуба позднее в пятницу

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Луис Адриано

Луис Адриано

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ДУБАЙ, 12 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бразильские легионеры футбольного клуба "Спартак" Луис Адриано и Педро Роша прибыли на тренировочный сбор команды в Дубае. Передает корреспондент ТАСС с места событий.

Еще один бразильский футболист Фернандо прибудет в расположением московского клуба позднее в пятницу.

"Спартак" начал подготовку к возобновлению чемпионата России в Дубае 9 января. Бразильские легионеры команды получили дополнительные три дня отпуска из-за долго перелета.

В ОАЭ спартаковцы проедут две товарищеские игры: 18 января красно-белые сыграют с китайской командой "Шанхай СИПГ", 22 января - с казахстанской "Астаной".

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