Бразильские легионеры "Спартака" Луис Адриано и Педро Роша прибыли на сбор команды в ОАЭ

ДУБАЙ, 12 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бразильские легионеры футбольного клуба "Спартак" Луис Адриано и Педро Роша прибыли на тренировочный сбор команды в Дубае. Передает корреспондент ТАСС с места событий.

Еще один бразильский футболист Фернандо прибудет в расположением московского клуба позднее в пятницу.

"Спартак" начал подготовку к возобновлению чемпионата России в Дубае 9 января. Бразильские легионеры команды получили дополнительные три дня отпуска из-за долго перелета.

В ОАЭ спартаковцы проедут две товарищеские игры: 18 января красно-белые сыграют с китайской командой "Шанхай СИПГ", 22 января - с казахстанской "Астаной".