Голкипер "Колорадо" Варламов пропустит не менее двух недель из-за травмы

ТАСС, 13 января. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семен Варламов из-за травмы пропустит минимум две недели. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Denver Post.

Голкипер был травмирован 3 января в матче против "Виннипега" (3:2 ОТ), его заменили на Джонатана Бернье во втором периоде матча. У 29-летнего вратаря диагностировано повреждение мышц нижней части тела.

Варламов одержал 13 побед в 26 матчах нынешнего сезона и оформил один шатаут, процент отраженных бросков составляет 91,2.