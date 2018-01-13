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Голкипер "Колорадо" Варламов пропустит не менее двух недель из-за травмы

Спорт
13 января, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Он получил повреждение 3 января во встрече против "Виннипега"

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Семен Варламов

Семен Варламов

© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 13 января. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семен Варламов из-за травмы пропустит минимум две недели. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Denver Post.

Голкипер был травмирован 3 января в матче против "Виннипега" (3:2 ОТ), его заменили на Джонатана Бернье во втором периоде матча. У 29-летнего вратаря диагностировано повреждение мышц нижней части тела.

Варламов одержал 13 побед в 26 матчах нынешнего сезона и оформил один шатаут, процент отраженных бросков составляет 91,2.

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