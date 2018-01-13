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Боккетти: плохая подготовка молодых футболистов стала причиной невыхода итальянцев на ЧМ

Спорт
13 января, 11:29 UTC+3 ДУБАЙ /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Сборная Италии уступила команде Швеции в стыковых матчах за право принять участие в ЧМ-2018 и не выступит на чемпионате мира впервые с 1958 года

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ДУБАЙ /ОАЭ/, 13 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Италия после непопадания сборной страны на чемпионат мира по футболу в России должна обратить внимание на систему подготовки молодых игроков. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти, на счету которого пять матчей в составе национальной команды 2009-2010 годах.

Итальянская сборная уступила шведам в стыковых матчах за право принять участие в ЧМ-2018 и не выступит на чемпионате мира впервые с 1958 года.

"Мы привыкли, что всегда играем на чемпионатах мира и занимаем самые высокие места, а тут такой удар. Я переживал этот момент вместе со своими друзьями, которые играют в сборной. Конечно, это тяжело, но нужно двигаться дальше, что-то менять, а не сидеть, опустив голову. Это должно было случиться, чтобы люди начали менять систему", - считает Боккетти.

"У Италии на данный момент нет таких игроков, как Паоло Мальдини, Кристиан Вьери, Франческо Тотти. У нас есть хорошие игроки, но таких имен на данный момент нет - это плохо для Италии и итальянского чемпионата. Мы должны уделять больше времени детскому футболу, инфраструктуре", - пояснил собеседник ТАСС.

Во время ответной встречи сборных Италии и Швеции - 0:0 (первый матч - 1:0 в пользу шведов) полузащитник итальянцев Даниэле де Росси отказался выходить на поле. Он объяснил это тем, что в сложившейся ситуации главному тренеру Джампьеро Вентуре стоило выпустить дополнительного игрока в атаку.

"В тот момент Даниэле смотрел матч как болельщик, он думал и рассуждал, как фанат, он не понимал, как сможет переломить ход матча, играя по сути в обороне, я могу его понять, это был очень эмоциональный момент, - признался Боккетти. - Было смешно, но в целом этот матч - катастрофа".

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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