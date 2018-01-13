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Услугина выступит в эстафете вместо Акимовой на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Спорт
13 января, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Женская эстафета начнется в 16:30 мск

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Ирина Услугина

Ирина Услугина

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 13 января. Биатлонистка Ирина Услугина заменит Татьяну Акимову в эстафете, которая пройдет в субботу в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщается пресс-служба Союза биатлонистов России.

Акимова изначально должна была принять участие в эстафете вместе с Ульяной Кайшевой, Дарьей Виролайнен и Екатериной Юрловой-Перхт, однако Акимова подвернула ногу на тренировке не сможет выйти на гонку.

Отмечается, что спортсменка все еще сохраняет шансы принять участие в масс-старте, который пройдет в воскресенье.

Женская эстафета начнется в 16:30 мск.

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