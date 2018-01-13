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Команда дивизиона Харламова выиграла "Мастер-шоу" в рамках Матча звезд КХЛ

Спорт
13 января, 13:22 дата обновления: 13 января, 13:48 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, января. /ТАСС

Первый раз в "Мастер-шоу" участвовали игроки Молодежной хоккейной лиги

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Дэн Секстон

Дэн Секстон

© Артем Коротаев/ТАСС

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Харламова одержала победу в "Мастер-шоу" в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Астане.

Команда дивизиона Харламова выиграла конкурс круг на скорость и командную эстафету. Сборная дивизиона Чернышева победила в конкурсах на самый эффектный буллит и "биатлон". Команда дивизиона Боброва была сильнейшей в конкурсах на скорость броска и "мощная атака - надежная защита". Хоккеисты дивизиона Тарасова стали лучшими в эстафете хоккейного мастерства. По дополнительным показателям победу в "Мастер-шоу" одержала команда дивизиона Харламова.

Впервые в истории "Мастер-шоу" друг другу противостояли сборные дивизионов, а не конференций. Также первый раз в "Мастер-шоу" участвовали игроки Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), которые были выбраны для участия в Матче звезд КХЛ.

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Защитник СКА Херсли выиграл конкурс на скорость броска на "Мастер-шоу" КХЛ

В конкурсе круг на скорость победу команде Харламова принес нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Дэн Секстон, в финале он оказался быстрее представителя дивизиона Боброва Зака Бойчака ("Слован"). В "биатлоне" хоккеисты поочередно стартовали с линии ворот и вели шайбу, сначала огибали полностью круг вбрасывания, далее обводили высокие стойки в средней зоне и затем маленькие стойки, двигаясь в направлении "огневого рубежа" (круга вбрасывания в зоне атаки). Задачей было поразить пятью шайбами пять мишеней, за каждую непораженную мишень назначался штрафной круг. Победившую в конкурсе команду дивизиона Чернышева представляли Филип Ларсен ("Салават Юлаев"), Егор Мартынов ("Авангард"), Линден Вей ("Барыс"), Владимир Ткачев ("Салават Юлаев"), Алексей Бывальцев ("Амур").

Победителем конкурса на самый сильный бросок стал защитник СКА Патрик Херсли (165,98 км/час). Автором самого эффектного буллита признан нападающий "Барыса" Найджел Доус. Он вышел на лед в костюме "короля хет-триков" в сопровождении двух детей. Доус не смог обыграть вратаря, однако шайбы были также в руках у детей, которые и отправили их в сетку.

Неделя звезд хоккея завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.

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