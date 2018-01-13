Защитник СКА Херсли выиграл конкурс на скорость броска на "Мастер-шоу" КХЛ

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Защитник СКА Патрик Херсли принес дивизиону Боброва победу в конкурсе на скорость броска на "Мастер-шоу" в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Астане.
Патрик Херсли и его бросок скоростью 165.98 км/ч выводят дивизион Боброва вперед. #KHLAllStar pic.twitter.com/pkMLGa0OW6— КХЛ (@khl) January 13, 2018
Скорость самого сильного броска Херсли составила 165,98 км/ч.
Рекорд в данном конкурсе принадлежит Александру Рязанцеву, который в 2012 году на Матче звезд в Риге бросил шайбу со скоростью 183,67 км/ч.
Неделя звезд хоккея завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.