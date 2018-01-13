Команда дивизиона Боброва выиграла конкурс "Надежная защита" на "Мастер-шоу" в КХЛ

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Команда дивизиона Боброва одержала победу в конкурсе "Мощная атака - надежная защита" на "Мастер-шоу" в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Астане.

Вратарь "Йокерита" Райан Заполски, представляющий дивизион Боброва, не пропустил ни одной шайбы от Кирилла Капризова (ЦСКА) и Дмитрия Кагарлицкого ("Северсталь") из дивизиона Тарасова.

Юлиус Гудачек ("Северсталь") из дивизиона Тарасова пропустил две шайбы от Микса Индрашиса (рижское "Динамо") и Зака Бойчака ("Слован"), представляющих дивизион Боброва.

Нападающие "Салавата Юлаева" (дивизион Чернышева) Владимир Ткачев и Линус Умарк забросили три шайбы вратарю "Ак Барса" Эмилю Гарипову (дивизион Харламова). Голкипер "Сибири" (дивизион Чернышева) Алексей Красиков не пропустил ни одной шайбы от Сергея Мозякина ("Металлург") и Владимира Ткачева ("Ак Барс").

После дополнительной серии бросков победу в конкурсе одержала команда дивизиона Боброва.

Неделя звезд хоккея завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.