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Команда дивизиона Чернышева выиграла конкурс "биатлон" на "Мастер-шоу" КХЛ

Спорт
13 января, 12:01 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, января. /ТАСС

Ее представляли Филип Ларсен ("Салават Юлаев"), Егор Мартынов ("Авангард"), Линден Вей ("Барыс"), Владимир Ткачев ("Салават Юлаев"), Алексей Бывальцев ("Амур")

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Линден Вей

Линден Вей

© Антон Новодережкин/ТАСС

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Команда дивизиона Чернышева одержала победу в конкурсе "биатлон" на "Мастер-шоу" в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Астане.

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Хоккеисты поочередно стартовали с линии ворот и вели шайбу, вначале огибали полностью круг вбрасывания, далее обводили высокие стойки в средней зоне, затем маленькие стойки, двигаясь в направлении "огневого рубежа" (круга вбрасывания в зоне атаки). Задача - поразить пятью шайбами пять мишеней, за каждую непораженную мишень назначается штрафной круг. По завершении стрельбы игрок вдоль борта возвращался на место старта и передавал эстафету партнеру по команде.

В полуфинале команда дивизиона Тарасова, которую представляли Никита Нестеров (ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь") и Павел Падакин ("Сочи"), победила хоккеистов из дивизиона Боброва, за которую выступали Сами Лёписте ("Йокерит"), Эли Толванена ("Йокерит") и Микса Индрашиса (рижское "Динамо"), который стал единственным игроком, которому удалось поразить все пять мишеней.

В другом полуфинале Кевин Даллмэн ("Барыс"), Линус Умарк ("Салават Юлаев"), Найджел Доус ("Барыс") из дивизиона Чернышева были лучше представителей дивизиона Харламова - Пола Щехуры ("Трактор"), Андрея Маркова ("Ак Барс") и Владимира Ткачева ("Ак Барс").

В финале победу одержала команда дивизиона Чернышева. В решающем противостоянии ее представляли Филип Ларсен ("Салават Юлаев"), Егор Мартынов ("Авангард"), Линден Вей ("Барыс"), Владимир Ткачев ("Салават Юлаев"), Алексей Бывальцев ("Амур"). За команду дивизиона Тарасова выступали Стаффан Кронвалль ("Локомотив"), Войтех Мозик ("Витязь"), Кирилл Капризов (ЦСКА), Брэндон Козун ("Локомотив"), Денис Паршин ("Торпедо").

В воскресенье в Астане пройдет Матч звезд КХЛ.

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