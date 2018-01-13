Форвард "Нефтехимика" Секстон выиграл конкурс на скорость на "Мастер-шоу" КХЛ

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Дэн Секстон принес победу дивизиону Харламова в конкурсе на скорость на "Мастер-шоу" в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Астане.

Дивизион Харламова выигрывает первый конкурс! #KHLAllStar pic.twitter.com/9JHGKqzOcI — КХЛ (@khl) January 13, 2018

В первом полуфинале представители дивизиона Боброва - Илья Ковальчук (СКА), Эли Толванен ("Йокерит"), Зак Бойчак ("Слован") - были быстрее хоккеистов дивизиона Тарасова - Дениса Паршина ("Торпедо"), Кирилла Капризова (ЦСКА) и Брэндона Козуна ("Локомотив"). В другом противостоянии Алексей Бывальцев ("Амур") из дивизиона Чернышева был быстрее Павла Варфаломеева ("Югра"), однако победы Владимира Ткачева ("Ак Барс") в забеге против Владимира Ткачева ("Салават Юлаев") и Дэна Секстона ("Нефтехимик") - против Линдена Вея ("Барыс") помогли выиграть дивизиону Харламова.

В финале победу одержал дивизион Харламова. Секстон был быстрее Бойчака.

Неделя звезд хоккея завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.