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Форвард "Нефтехимика" Секстон выиграл конкурс на скорость на "Мастер-шоу" КХЛ

Спорт
13 января, 11:41 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, января. /ТАСС

В финальном забеге он был быстрее представителя дивизиона Боброва - Зака Бойчака

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Дэн Секстон

Дэн Секстон

© Артем Коротаев/ТАСС

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Дэн Секстон принес победу дивизиону Харламова в конкурсе на скорость на "Мастер-шоу" в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Астане.

В первом полуфинале представители дивизиона Боброва - Илья Ковальчук (СКА), Эли Толванен ("Йокерит"), Зак Бойчак ("Слован") - были быстрее хоккеистов дивизиона Тарасова - Дениса Паршина ("Торпедо"), Кирилла Капризова (ЦСКА) и Брэндона Козуна ("Локомотив"). В другом противостоянии Алексей Бывальцев ("Амур") из дивизиона Чернышева был быстрее Павла Варфаломеева ("Югра"), однако победы Владимира Ткачева ("Ак Барс") в забеге против Владимира Ткачева ("Салават Юлаев") и Дэна Секстона ("Нефтехимик") - против Линдена Вея ("Барыс") помогли выиграть дивизиону Харламова.

В финале победу одержал дивизион Харламова. Секстон был быстрее Бойчака.

Неделя звезд хоккея завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.

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