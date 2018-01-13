Хоккеист "Барыса" Доус выиграл конкурс на самый эффектный буллит на "Мастер-шоу" КХЛ

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Нападающий "Барыса" Найджел Доус принес победу команде дивизиона Чернышева в конкурсе на самый эффектный буллит "Мастер-шоу" в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Астане.

Его величество, король хет-триков... Найджел Доус! #KHLAllStar pic.twitter.com/57I4ovUKvb — КХЛ (@khl) January 13, 2018

Доус вышел на лед в костюме "короля хет-триков" в сопровождении двух детей. Он не смог пробить вратаря, однако шайбы были также в руках у детей, которые и отправили их в сетку.

Алексей Бывальцев вышел на лед с трафаретным изображением партнера по "Амуру" Олега Ли. Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь") бросил по воротам с середины площадки, однако попал в штангу. Пол Щехура ("Трактор") бросил во вратаря свою перчатку, чтобы отвлечь его, однако шайбу забросить не смог. В конкурсе также принимали участие Микс Индрашис (рижское "Динамо"), Денис Паршин ("Торпедо"), Дэн Секстон ("Нефтехимик"), Никита Гусев (СКА).

Неделя звезд хоккея завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.