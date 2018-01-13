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Хоккеист Доус назвал Миронову самым "горячим" тренером в своей карьере

Спорт
13 января, 13:41 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, января. /ТАСС

Форвард надеется, что его команда сможет повторить свой прошлогодний успех и одержать победу в Матче звезд второй год подряд

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Найджел Доус

Найджел Доус

© Андрей Серебряков/ТАСС

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Хоккеист астанинского "Барыса" Найджел Доус отметил работу помощницы тренера команды дивизиона Чернышева Дарьи Мироновой и назвал ее самым "горячим" тренером в карьере. Об этом он рассказал журналистам.

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Решением КХЛ помощниками главных тренеров на Матче звезд в Астане являются телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Софья Гудим и Мария Басс.

"Дарья [Миронова] очень эмоционально ведет себя, не перестает кричать ни на секунду. Нам нужно ее немножко успокоить к завтрашнему дню. Она определенно самый "горячий" тренер в моей карьере", - сказал игрок.

Доус выиграл конкурс на самый эффектный буллит, который проводился при поддержке компании "Мастеркард". Хоккеист вышел на лед в костюме "короля хет-триков" в сопровождении двух детей. Он бросил по воротам, попав в голкипера, однако шайбы были также в руках у его детей, которые и отправили их в сетку. Неделя звезд завершится в воскресенье турниром между четырьмя дивизионами в формате три на три, в котором в прошлом году победу одержала команда дивизиона Чернышева.

Доус надеется, что его команда сможет повторить свой прошлогодний успех и одержать победу в Матче звезд второй год подряд. "Команда нашего дивизиона выиграла в прошлом году, надеюсь, мы сможем повторить успех в этом и одержать победу два раза подряд. Спасибо фанатам, очень здорово принимать участие в таком шоу, особенно в Астане", - сказал хоккеист.

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