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Чемпион мира по боксу Головкин проведет бой-реванш с Альваресом 5 мая 2018 года

Спорт
13 января, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Место проведения поединка будет определено позднее

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ТАСС, 13 января. Чемпион мира по трем престижным версиям в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин проведет бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом 5 мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного боксерского совета (WBC).

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Промоутер: повторный бой между Головкиным и Альваресом должен пройти 5 мая в Лас-Вегасе

Повторный бой между казахстанцем Головкиным и мексиканцем Альваресом может пройти 5 мая

Отмечается, что место проведения боя будет определено позднее.

Первый бой между боксерами прошел 17 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился ничейным результатом, Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и WBC в весовой категории до 72,6 кг.

Один судья отдал победу Альваресу - 118:110, другой - Головкину - 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114. Вердикт судей вызвал возмущение в среде поклонников бокса, в частности, критике была подвергнута судья Аделаида Берд, отдавшая мексиканцу крупную победу, несмотря на отсутствие в поединке нокдаунов и значительного превосходства кого-либо из соперников, однако результат боя не был пересмотрен.

35-летний Головкин не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 37 побед (33 - нокаутом) и одна ничья. В послужном списке 27-летнего Альвареса 49 побед (34 - нокаутом), одно поражение и две ничьи.

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