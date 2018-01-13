Зубков: тренеры и скелетонисты РФ сделают все для получения максимума квот на ОИ-2022

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб сборной России по скелетону вместе со спортсменами сделают все от себя зависящее, чтобы на зимних Олимпийских играх 2022 года в заявке России было шесть атлетов - по три мужчины и женщины. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

В субботу завершился квалификационный отбор на Олимпиаду-2018 в женском и мужском скелетоне. Россия завоевала пять квот (мужчины - три, женщины - две). Максимальное число олимпийских путевок (три мужчины и три женщины) завоевали сборные Германии и Канады.

"Тренерский штаб сборной России рассчитывал на то, что в женском скелетоне у нас будет три квоты, - заметил Зубков. - Но мы понимали, что добиться этого в условиях жесточайшей конкуренции будет очень сложно. К сожалению, не удалось в итоге достичь желаемого, будем дальше работать и двигаться вперед. Цель на Игры-2022 понятна сейчас - получить полную олимпийскую квоту как в мужском, так и в женском скелетоне".

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане. Зимняя Олимпиада 2022 года состоится в Пекине.