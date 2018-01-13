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Российские бобслеисты и скелетонисты должны получить олимпийскую экипировку до 21 января

Спорт
13 января, 14:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Форма изготовлена за счет средств Олимпийского комитета России

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Президент Федерации бобслея России Александр Зубков

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские бобслеисты и скелетонисты, претендующие на участие в Играх-2018, должны получить новые олимпийские комбинезоны до 21 января. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

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5 декабря прошлого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования в форме с надписью "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом. На форме и инвентаре спортсменов не должно быть российской символики. МОК в конце декабря утвердил форму, в которой бобслеисты и скелетонисты РФ будут выступать на Играх-2018.

"Олимпийская форма, в которой наши спортсмены будут выступать в Пхёнчхане, уже сшита, до конца следующей недели мы должны ее получить, - заметил Зубков. - Она - бордового цвета. Форма изготовлена за счет средств Олимпийского комитета России. На заключительном этапе Кубка мира, который пройдет через неделю в немецком Кенигзее, спортсмены выступят в имеющихся комбинезонах, новую форму в Германии тестировать не будем".

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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