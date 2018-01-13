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Хоккеистки сборной России проиграли канадкам в матче за бронзу на молодежном ЧМ

Спорт
13 января, 17:44 дата обновления: 13 января, 18:43 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 13, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу канадской команды

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© Руслан Шамуков/ТАСС

ДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /ТАСС/. Женская сборная России со счетом 1:5 проиграла команде Канады в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в подмосковном Дмитрове.

В составе российской команды единственную шайбу забросила Вита Понятовская на 50-й минуте. У победительниц отличились Джулия Гослинг (20), Одри-Энн Вайлетт (27), Эбигейл Молоуни (35), Кортни Ворстер (41) и Алекси Гуай (49).

Позднее в субботу пройдет финальная встреча турнира, в которой встретятся сборные США и Швеции. Начало встречи в 19:30 мск.

Женский молодежный чемпионат мира по хоккею проводится ежегодно с 2008 года. Шесть раз побеждала американская сборная, четырежды - канадская команда. Сборная России завоевывала две бронзовые медали (2015, 2017).

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