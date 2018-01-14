Тренер Назаров: формат "три на три" больше подошел бы Матчу звезд КХЛ

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Матчу звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) больше подошел бы формат, при котором в составе команд на льду выходило бы по три полевых игрока. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Нефтехимика" и дивизиона Харламова Андрей Назаров.

Команда дивизиона Харламова в полуфинале мини-турнира в рамках Матча звезд уступила соперникам из дивизиона Тарасова со счетом 3:4. Согласно правилам, команды играют между собой в формате "четыре на четыре".

"Получились неплохие 20 минут игры: первые пять минут они берегли себя, потом были атаки, и вратари неплохо сыграли. Я бы даже сделал формат "три на три". Если было бы так, то было бы интересней: было бы много атак "два в один", "один в ноль", - сказал Назаров.

Сборная дивизиона Харламова в субботу одержала победу в мастер-шоу. "Эйфории от вчерашней победы не было. Ребята горем не убиваются, они улыбаются, все понимают, что это шоу, где просто получают удовольствие. Победит сегодня тот, кому больше всех повезет, и самое основное - это участие здесь, порадоваться хоккею, порадовать болельщиков", - отметил он.