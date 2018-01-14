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Саночники Павличенко и Репилов протестировали олимпийские комбинезоны на КМ в Оберхофе

Спорт
14 января, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

По итогам первого заезда Павличенко занимает четвертое место, Репилов пока идет третьим

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Роман Репилов

Роман Репилов

© Пресс-служба Федерации санного спорта России

ТАСС, 14 января. Действующий чемпион Европы по санному спорту Семен Павличенко на этапе Кубка мира, который в воскресенье завершается в немецком Оберхофе, выступает в новом комбинезоне, в котором ему предстоит стартовать через месяц на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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По итогам первого заезда Павличенко занимает четвертое место. Другой российский саночник Роман Репилов, который на втором подряд этапе Кубка мира выступает в новой форме, пока идет третьим. Второй заезд стартует в 13:05 мск.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования в нейтральной форме с надписью "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом. На форме и инвентаре спортсменов не должно быть российской символики. МОК в конце декабря утвердил форму бордового цвета, в которой саночники РФ будут выступать на Играх-2018.

Первым неделю назад протестировал олимпийский комбинезон обладатель Кубка мира Репилов. Неделю назад на этапе Кубка мира в немецком Кенигзее он стал пятым, показав лучший результат среди россиян. Все остальные отечественные спортсмены выступали тогда в традиционных бело-синих комбинезонах.

Выступавшие в субботу российские саночницы, а также отечественные экипажи мужских саней двоек, выходили на трассу в обычных комбинезонах с российским флагом и логотипами спонсора.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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