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Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Спорт
14 января, 14:53 UTC+3 РУПОЛЬДИНГ /Германия/ 14, января. /ТАСС

Вторым стал француз Мартен Фуркад, третьим финишировал его соотечественник Антона Гигонна

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Йоханнес Бё

Йоханнес Бё

© Сергей Бобылев/ТАСС

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 14 января. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в гонке с общего старта на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 33 минуты 38,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Норвежец одержал шестую победу в нынешнем сезоне Кубка мира.

Вторым стал француз Мартен Фуркад, уступивший норвежцу 4,5 секунды (2 промаха). Третьим финишировал его соотечественник Антона Гигонна (отставание 8,4 секунды, без промахов).

Россиянин Антон Шипулин стал 15-м (+1.02,9; 4), Александр Логинов - 27-м (+2.23,3; 5).

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится в воскресенье женским масс-стартом.

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