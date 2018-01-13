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Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге

Спорт
13 января, 17:48 дата обновления: 13 января, 18:15 UTC+3 РУПОЛЬДИНГ /Германия/ 13, января. /ТАСС

Сборная России финишировала на седьмом месте

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Лаура Дальмайер

Лаура Дальмайер

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 13 января. /ТАСС/. Женская сборная Германии по биатлону одержала победу в эстафетной гонке 4х6 км на пятом в сезоне этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

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За сборную Германии бежали Франциска Пройс, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Они преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 47 секунд, использовав девять дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Второе место заняла итальянская команда, которую представляли Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтье и Федерика Санфилиппо (отставание 2,9 секунды; три дополнительных патрона). Третьими стали шведки в составе Линны Перссон, Муны Брурссон, Анны Магнуссон и Ханны Эберг (+17,2; 5).

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Дарьи Виролайнен, Ирины Услугиной и Екатерины Юрловой-Перхт финишировала на седьмом месте. Россиянки проиграли победителям 1 минуту 20,8 секунды и использовали семь дополнительных патронов. Этот результат стал худшим для сборной России в эстафетах в текущем розыгрыше Кубка мира. Ранее россиянки дважды становились четвертыми.

Сборная Германии стала единственной сборной, которая попала на подиум во всех трех эстафетах в Кубке мира в текущем сезоне. На этапе в Хохфильцене немки выиграли, а на этапе в Оберхофе стали вторыми. Шведки вторую эстафету подряд финишировали на третьей позиции.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 14 января гонками с масс-старта.

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