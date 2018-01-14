Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фазель: IIHF знает о желании России принять ЧМ-2024 по хоккею

Спорт
14 января, 15:07 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, января. /ТАСС

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Санкт-Петербург планирует принять турнир

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© EPA/PETER SCHNEIDER

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) знает о том, что Россия хочет подать заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2024 года. Об этом журналистам сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Санкт-Петербург планирует принять турнир.

"Да, мы знаем, что Россия планирует подать заявку. Но мы не в курсе, Санкт-Петербург ли это или какой-то другой город", - сказал он.

В последний раз Россия принимала чемпионат мира два года назад, в мае 2016 года матчи проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

Смотрите также

Третьяк: Санкт-Петербург может принять чемпионат мира по хоккею 2024 года

IIHF: женский молодежный ЧМ в Дмитрове стал самым успешным в европейской истории турнира

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туристы из РФ сообщили, что их автомобиль закидали камнями в Гданьске
2
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
3
История старого Нового года в России
4
Самолет Pegasus Airlines выкатился при посадке за пределы полосы в Турции
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама