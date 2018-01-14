Фазель: IIHF знает о желании России принять ЧМ-2024 по хоккею

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) знает о том, что Россия хочет подать заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2024 года. Об этом журналистам сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Санкт-Петербург планирует принять турнир.

"Да, мы знаем, что Россия планирует подать заявку. Но мы не в курсе, Санкт-Петербург ли это или какой-то другой город", - сказал он.

В последний раз Россия принимала чемпионат мира два года назад, в мае 2016 года матчи проходили в Москве и Санкт-Петербурге.