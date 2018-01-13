IIHF: женский молодежный ЧМ в Дмитрове стал самым успешным в европейской истории турнира

ДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /ТАСС/. Женский молодежный чемпионат мира по хоккею в подмосковном Дмитрове стал самым успешным в истории среди подобных турниров, которые проводились в Европе. Такое мнение журналистам высказала член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и глава комитета женского хоккея организации Сюзанна Колбенхойер.

В субботу в подмосковном Дмитрове завершается женский молодежный чемпионат мира среди игроков до 18 лет. Турнир проходит в 11-й раз в истории, по два раза соревнования принимали США и Канада. В Европе турнир проходил в Германии, Швеции, Финляндии, Венгрии и дважды в Чехии.

"Это был отличный турнир, который приятно удивил большим количеством зрителей. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее женского хоккея. У нас было подобное количество зрителей на мировых первенствах в США и Канаде, но нигде больше. Это потрясающе", - сказала Колбенхойер.

"Вероятно, это наиболее успешный турнир в истории, из проводимых в Европе. Также здорово, что именно здесь впервые в финал чемпионата мира вышла европейская команда", - отметила член совета IIHF.

Сборная России заняла четвертое место на чемпионате. "Российская сборная произвела на меня впечатление. Они обыграли канадок, не сдавались в матче против США. Российские хоккеистки будут только улучшать свою игру в будущем, если будут двигаться в том же направлении", - считает Колбенхойер.

Молодежный чемпионат мира в Дмитрове завершится в субботу, когда в матче за золотые медали встретятся сборные США и Швеции (начало - 19:30 мск).