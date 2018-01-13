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Третьяк: проведение молодежного ЧМ в Дмитрове способствует развитию женского хоккея в РФ

Спорт
13 января, 19:34 UTC+3 ДМИТРОВ /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В субботу сборная России со счетом 1:5 уступила команде Канады в матче за третье место мирового первенства

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Антон Новодережкин/ТАСС

ДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Проведение молодежного чемпионата мира в подмосковном Дмитрове способствует развитию женского хоккея в России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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В субботу сборная России со счетом 1:5 уступила команде Канады в матче за третье место мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове.

"Рад, что у нас вообще есть такая команда. Одно время к женскому хоккею относились с пренебрежением. Но и сегодня не все клубы Континентальной хоккейной лиги и Высшей хоккейной лиги развивают женский хоккей, хотя девчонки очень хотят в него играть", - сказал Третьяк.

"Есть проблемы и мы их ощущаем, - продолжил собеседник ТАСС. - Мы проводим такие турниры, чтобы пропагандировать женский хоккей, чтобы больше девочек приходило заниматься. Хочется развивать этот олимпийский вид спорта, но многие клубы считают, что у них не хватает ресурсов и возможностей для того, чтобы содержать женские команды".

"Хотелось бы поблагодарить Министерство спорта РФ, губернатора Московской области, администрацию Дмитровского района и волонтеров за организацию мероприятия. Спасибо болельщикам, которые заполняли арену практически на каждом матче. Очень важно, что наша команда чувствует поддержку", - заключил глава ФХР.

Молодежный чемпионат мира завершится в субботу, когда в финальном матче встретятся сборные США и Швеции (начало - 19:30 мск).

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