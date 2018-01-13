Хоккеистка сборной РФ Лучникова извинилась за выступление команды на молодежном ЧМ

ДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /ТАСС/. Форвард женской молодежной сборной России по хоккею Полина Лучникова извинилась за выступление команды на чемпионате мира (игроки до 18 лет). Об этом она заявил журналистам.

В субботу сборная России со счетом 1:5 уступила команде Канады в матче за третье место на мировом первенстве, которое проходит в подмосковном Дмитрове.

"Впечатления от турнира позитивные, спасибо болельщикам за то, что верили в нас до последнего. Хотелось бы извиниться перед страной, что не оправдали ожидания на домашнем турнире. Могли войти в историю, но ничего, мы сделаем все в следующий раз. Обещаю, что это еще не конец", - сказала Лучникова.

Также свое мнение об игре высказала защитник и автор единственной шайбы в составе сборной России в матче за третье место Вита Понятовская. "Было много желания победить, была поддержка, но не получилось. Будем стараться выиграть медали на следующих чемпионатах, сделаем все ради победы.

Чувствовали поддержку трибун на протяжении всего турнира", - сообщила 15-летняя хоккеистка.

Молодежный чемпионат мира завершится в субботу, когда в финальном матче встретятся сборные США и Швеции (начало - 19:30 мск).