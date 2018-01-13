Тренер женской молодежной сборной РФ по хоккею расстроен результатом на домашнем ЧМ

ДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /ТАСС/. Главный тренер женской молодежной сборной России по хоккею Евгений Бобарико заявил, что расстроен результатом команды на чемпионате мира, который проходит в подмосковном Дмитрове. Об этом он рассказал журналистам на пресс- конференции.

В субботу сборная России со счетом 1:5 уступила команде Канады в матче за третье место мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове.

"Наши девчонки - молодцы. Им было очень тяжело физически и психологически, но они собрались и через не могу провели сегодняшнюю игру", - сказал Бобарико.

"У меня контракт заканчивается 30 мая, не заглядываю, что будет дальше, - продолжил главный тренер российской молодежной сборной. - Нужно честно отработать свой договор, также мне в апреле предстоит везти юниорскую команду на чемпионат Европы. Хочется отдохнуть и проанализировать свои ошибки. Очень расстроен, что мы не завоевали медали при такой отличной поддержке болельщиков и организации турнира".

Также Бобарико рассказал, что несколько человек из его команды будут вызваны в основную сборную на предолимпийский сбор. "Мы разговаривали с главным тренером национальной команды Алексеем Чистяковым. Он сам выберет, кого вызвать, но это будет не больше двух-трех человек", - сообщил специалист.

Молодежный чемпионат мира завершится в субботу, когда в финальном матче встретятся сборные США и Швеции (начало - 19:30 мск).