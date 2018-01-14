Сборная России по шорт-треку довольствовалась одной золотой медалью на чемпионате Европы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по шорт-треку, который завершился в воскресенье в немецком Дрездене, принес сборной России одну золотую медаль. В последний день соревнований российская команда стала первой в женской эстафете на дистанции 3000 м.

Это золото стало единственным для российской команды на прошедшем турнире. Также в активе отечественных шорт-трекистов четыре серебряные и три бронзовые медали. Семен Елистратов стал вторым на дистанциях 1000 и 1500 м, еще одно серебро в активе Виктора Ана на 500 м. Две бронзовые наград завоевала Софья Просвирнова (500 м и многоборье), Елистратов также занял третье место в многоборье.

В медальном зачете турнира в Дрездене сборная России стала третьей, уступив сборной Нидерландов, в активе которой пять золотых и две серебряных медали и команде Италии (четыре золота и два серебра). Российские шорт-трекисты не сумели повторить прошлогодний успех чемпионата Европы в итальянском Турине, где они завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды и выиграли медальный зачет.

"У сборной есть ресурсы для успешного выступления на Играх"

Подводя итоги турнира в беседе с ТАСС, главный тренер национальной команды Андрей Максимов отметил, что сборной перед Играми-2018 необходимо поработать над тактикой. "Чемпионат Европы - это один из этапов подготовки к Олимпиаде, выводов пока делать не будем. Перед Играми нам необходимо проделать тактическую работу, а с физическим состоянием у нас все в порядке. Поставить отличную оценку можно тогда, когда все золотые медали, а у нас все хорошо", - заявил специалист.

В первый день чемпионата Европы российские шорт-трекисты смогли завоевать только два серебра и одну бронзу. "В субботу у нас не получилось у девушек на дистанции 1500 м - мы рассчитывали на призовые места, но ряд тактических ошибок не дал им принять участие в финале. На 500 м вроде бы все удачно сложилось, Соня [Просвирнова] завоевала бронзу, но мы хотим всегда чуть больше. После возвращения домой мы сделаем анализ чемпионата, просмотрим видеозаписи и будем исправлять ошибки, которые совершили здесь", - сказал Максимов.

В преддверии чемпионата Европы сборная России провела сбор в Южной Корее. По мнению президента Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова, которое он высказал ТАСС, этот сбор сказался на выступлении отечественных шорт- трекистов в Германии. "Сборная выступила неплохо, но, конечно, не блистательно, как все привыкли в последнее время. Прошедший чемпионат Европы стал определенным этапом подготовки к Олимпийским играм, а эта подготовка складывалась непросто, потому что ребята только 31 декабря вернулись с достаточно напряженного сбора в Корее, не в полной мере еще восстановились, но запас в плане физики есть", - отметил Кравцов.

Глава СКР добавил, что основная надежда на олимпийском турнире шорт-трекистов связана с выступлением эстафетных команд. "На личных дистанциях тоже достаточно уверенно выступали, не без ошибок, но шорт-трек есть шорт-трек. В целом, все нормально", сказал он.

Финальные перед Играми тренировочные сборы у российских шорт-трекистов пройдут в Сеуле. "Я вижу, что ребята на сборах добрали в тех компонентах, по которым были вопросы во время Кубка мира. Рассчитываю, что к началу Олимпийских игр ребята еще добавят, у них есть ресурсы для успешного выступления в Пхёнчхане", - подытожил Кравцов.

Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Соревнования шорт-трекистов состоятся с 10 по 22 февраля.