Кравцов: российские шорт-трекисты имеют ресурсы для успешного выступления на ОИ-2018

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские шорт-трекисты могут прибавить перед стартом Олимпийских игр в Пхёнчхане, у них есть все ресурсы для успешного выступления на Играх-2018. Об этом ТАСС рассказал глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

В воскресенье в немецком Дрездене завершился чемпионат Европы по шорт-треку. Сборная России завоевала одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали, заняв третье место в медальном зачете турнира.

"Сборная выступила неплохо, но, конечно, не блистательно, как все привыкли в последнее время. Прошедший чемпионат Европы стал определенным этапом подготовки к Олимпийским играм, а эта подготовка складывалась непросто. Ребята только 31 декабря вернулись с достаточно напряженного сбора в Южной Корее, не в полной мере еще восстановились, но запас в плане физики есть. Олимпийский цикл тем и отличается, что акцент делается на подготовке к Играм, до них осталось уже меньше месяца", - заявил Кравцов.

"Основную надежду на Олимпийских играх мы связываем с эстафетными гонками, особенно у девочек. На личных дистанциях тоже достаточно уверенно выступали, не без ошибок, но шорт-трек есть шорт-трек. В целом все нормально", - добавил собеседник агентства.

"Я вижу, что ребята на сборах добрали в тех компонентах, по которым были вопросы во время Кубка мира. Рассчитываю, что к началу Олимпийских игр ребята еще добавят, у них есть ресурсы для успешного выступления в Пхёнчхане", - заключил глава СКР.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.