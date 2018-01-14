Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

БК ЦСКА проиграл "Зениту" в матче Единой лиги ВТБ, потерпев второе поражение подряд

Спорт
14 января, 23:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 83:87

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Карасев

Сергей Карасев

© ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 14 января. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 87:83 в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Зенита" Сергей Карасев, который набрал 23 очка и сделал семь подборов. В составе ЦСКА самым результативным стал американский форвард Уильям Клайберн, в активе которого 17 очков, 12 подборов и четыре результативные передачи.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд. 7 января ЦСКА на своей арене проиграл краснодарскому клубу "Локомотив- Кубань" со счетом 79:90. Армейцы впервые с сезона-2014/15 проиграли в Единой лиге ВТБ два матча подряд. Тогда они уступили "Локомотиву-Кубани" и подмосковным "Химкам".

ЦСКА потерял лидерство в турнирной таблице. Армейцы занимают третье место, в активе команды 10 побед в 12 матчах. "Зенит", одержавший девять побед в 11 играх, расположился на четвертой позиции.

В следующем матче ЦСКА 22 января на своей арене примет "Нижний Новгород". "Зенит" днем ранее на выезде сыграет с пермской "Пармой".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Совет Федерации может разработать санкции против некоторых членов WADA
2
На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайной ситуации
3
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
4
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
5
"Мы были нормальными парнями, умели жить": 70 лет со дня рождения Валерия Харламова
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
AFP: во Франции задержали бизнесмена, подозреваемого в причастности к делу Керимова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама