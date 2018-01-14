БК ЦСКА проиграл "Зениту" в матче Единой лиги ВТБ, потерпев второе поражение подряд

ТАСС, 14 января. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 87:83 в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Зенита" Сергей Карасев, который набрал 23 очка и сделал семь подборов. В составе ЦСКА самым результативным стал американский форвард Уильям Клайберн, в активе которого 17 очков, 12 подборов и четыре результативные передачи.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд. 7 января ЦСКА на своей арене проиграл краснодарскому клубу "Локомотив- Кубань" со счетом 79:90. Армейцы впервые с сезона-2014/15 проиграли в Единой лиге ВТБ два матча подряд. Тогда они уступили "Локомотиву-Кубани" и подмосковным "Химкам".

ЦСКА потерял лидерство в турнирной таблице. Армейцы занимают третье место, в активе команды 10 побед в 12 матчах. "Зенит", одержавший девять побед в 11 играх, расположился на четвертой позиции.

В следующем матче ЦСКА 22 января на своей арене примет "Нижний Новгород". "Зенит" днем ранее на выезде сыграет с пермской "Пармой".