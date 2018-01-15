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Федерация бокса России подписала соглашение на проведение ЧМ-2019 и конгресса AIBA - 2018

Спорт
15 января, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Подписи под документом поставили генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и исполняющий обязанности президента AIBA Франко Фальчинелли

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Материал из 1 страницы
Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса Франко Фальчинелли

Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса Франко Фальчинелли

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO

ТАСС, 15 января. Подписание соглашения на проведение очередного отчетно-выборного конгресса Международной ассоциации бокса (AIBA) в Москве 1-4 ноября и на проведение чемпионата мира среди мужчин 2019 года в Сочи состоялось на заседании исполкоме AIBA в Риме. Об этом сообщает пресс-служба Федерация бокса России.

Подписи под документом поставили генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и исполняющий обязанности президента AIBA Франко Фальчинелли.

"Сегодня состоялось подписание соглашения на проведение конгресса AIBA в Москве и чемпионата мира по боксу 2019 года, - сообщил Кремлев. - Мы уже начали подготовку к этим двум важнейшим событиям. На конгрессе состоятся выборы нового президента AIBA, который поведет мировой бокс к прогрессивному будущему, а предолимпийский чемпионат мира в Сочи мы организуем на самом высоком уровне".

На конгрессе AIBA в Москве пройдут выборы президента организации, должность которого 20 ноября покинул Чинг-Куо Ву. В конце июля 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия, одной из причин стали финансовые проблемы организации, информацию о которых Чинг-Куо Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако тогда он ответил отказом. 10 октября дисциплинарная комиссия AIBA все же отстранила Чинг- Куо Ву, а исполком организации 4 ноября поддержал решение дисциплинарной комиссии, исполняющим обязанности главы организации стал вице-президент Франко Фальчинелли.

Решение о проведении ЧМ-2019 в Сочи и конгресса AIBA 2018 года в Москве было принято на заседании исполкома AIBA в Москве 24 июля. Члены исполкома организации единогласно проголосовали за предоставление России права проведения данных мероприятий. На организацию чемпионата мира также претендовали Украина, Турция, Индия и Таиланд.

Россия в последний раз принимала мужской чемпионат мира по боксу в 1989 году, то есть следующее мировое первенство пройдет в стране через 30 лет. В 1989 году соревнования принимала Москва, и советские спортсмены завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.

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