Федерация бокса России подписала соглашение на проведение ЧМ-2019 и конгресса AIBA - 2018

ТАСС, 15 января. Подписание соглашения на проведение очередного отчетно-выборного конгресса Международной ассоциации бокса (AIBA) в Москве 1-4 ноября и на проведение чемпионата мира среди мужчин 2019 года в Сочи состоялось на заседании исполкоме AIBA в Риме. Об этом сообщает пресс-служба Федерация бокса России.

Подписи под документом поставили генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и исполняющий обязанности президента AIBA Франко Фальчинелли.

"Сегодня состоялось подписание соглашения на проведение конгресса AIBA в Москве и чемпионата мира по боксу 2019 года, - сообщил Кремлев. - Мы уже начали подготовку к этим двум важнейшим событиям. На конгрессе состоятся выборы нового президента AIBA, который поведет мировой бокс к прогрессивному будущему, а предолимпийский чемпионат мира в Сочи мы организуем на самом высоком уровне".

На конгрессе AIBA в Москве пройдут выборы президента организации, должность которого 20 ноября покинул Чинг-Куо Ву. В конце июля 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия, одной из причин стали финансовые проблемы организации, информацию о которых Чинг-Куо Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако тогда он ответил отказом. 10 октября дисциплинарная комиссия AIBA все же отстранила Чинг- Куо Ву, а исполком организации 4 ноября поддержал решение дисциплинарной комиссии, исполняющим обязанности главы организации стал вице-президент Франко Фальчинелли.

Решение о проведении ЧМ-2019 в Сочи и конгресса AIBA 2018 года в Москве было принято на заседании исполкома AIBA в Москве 24 июля. Члены исполкома организации единогласно проголосовали за предоставление России права проведения данных мероприятий. На организацию чемпионата мира также претендовали Украина, Турция, Индия и Таиланд.

Россия в последний раз принимала мужской чемпионат мира по боксу в 1989 году, то есть следующее мировое первенство пройдет в стране через 30 лет. В 1989 году соревнования принимала Москва, и советские спортсмены завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.