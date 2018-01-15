Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Красная карточка футболиста "Нанта" Карлоса, которого ударил арбитр, отменена

Спорт
15 января, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

В понедельник Федерация футбола Франции отстранила судью Тони Шапрона от матча 21-го тура чемпионата Франции между "Анже" и "Труа"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 января. Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) отменила вторую желтую карточку защитника "Нанта" Диего Карлоса в матче 20-го тура чемпионата Франции с "Пари Сен-Жерменом" (ПСЖ). Об этом сообщает пресс-служба LFP.

"Дисциплинарный комитет LFP решил отменить вторую желтую карточку Карлоса, так как он не специально задел Шапрона, футболист может сыграть в матче 21-го тура с "Тулузой" 17 января", - говорится в сообщении.

14 января на 90-й минуте матча между "Нантом" и ПСЖ (0:1) во время атаки парижского клуба Карлос задел главного арбитра матча Тони Шапрона, в результате чего судья упал на газон. Судья в ответ ударил футболиста ногой. После этого Шапрон поднялся и показал Карлосу вторую желтую карточку, а также назначил штрафной удар в пользу ПСЖ.

В понедельник Федерация футбола Франции отстранила Шапрона от матча 21-го тура чемпионата Франции между "Анже" и "Труа". Решение о будущем судьи будет принято по итогам расследования. В ближайшие дни Шапрон предстанет перед дисциплинарным комитетом LFP.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография политического деятеля Виктора Анпилова
2
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
3
Меры безопасности могут усилить в школах после расследования ЧП в Перми
4
Главные песни Долорес ОʼРиордан и The Cranberries
5
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
6
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
7
Число пострадавших в школе в Перми увеличилось до 15 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама