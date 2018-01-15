Красная карточка футболиста "Нанта" Карлоса, которого ударил арбитр, отменена

ТАСС, 15 января. Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) отменила вторую желтую карточку защитника "Нанта" Диего Карлоса в матче 20-го тура чемпионата Франции с "Пари Сен-Жерменом" (ПСЖ). Об этом сообщает пресс-служба LFP.

"Дисциплинарный комитет LFP решил отменить вторую желтую карточку Карлоса, так как он не специально задел Шапрона, футболист может сыграть в матче 21-го тура с "Тулузой" 17 января", - говорится в сообщении.

14 января на 90-й минуте матча между "Нантом" и ПСЖ (0:1) во время атаки парижского клуба Карлос задел главного арбитра матча Тони Шапрона, в результате чего судья упал на газон. Судья в ответ ударил футболиста ногой. После этого Шапрон поднялся и показал Карлосу вторую желтую карточку, а также назначил штрафной удар в пользу ПСЖ.

В понедельник Федерация футбола Франции отстранила Шапрона от матча 21-го тура чемпионата Франции между "Анже" и "Труа". Решение о будущем судьи будет принято по итогам расследования. В ближайшие дни Шапрон предстанет перед дисциплинарным комитетом LFP.