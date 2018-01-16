Косаченко: Сироткин в первом сезоне в "Формуле-1" может оказаться на подиуме

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Российскому пилоту Сергею Сироткину по силам финишировать на подиуме уже в дебютном для себя сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Такое мнение ТАСС высказала бывший менеджер первого российского пилота "королевских гонок" Виталия Петрова Оксана Косаченко.

Во вторник пресс-служба команды "Уильямс" сообщила о заключении однолетнего контракта с российским пилотом Сироткиным.

"Прежде всего хочется поздравить Сергея, так как его путь в "Формулу-1" оказался длиннее, чем для двух предыдущих российских пилотов (Петрова и Даниила Квята), он находился в течение трех лет в ранге резервного пилота в "Заубере" и в "Рено", но места соревноваться в боевых условиях ему там не предоставили, - отметила Косаченко. - Тесты в Абу-Даби в команде "Уильямс" показали, что Сироткин готов стать боевым пилотом, поэтому прежде всего хочется рассчитывать, что эти три года ожидания обучили его очень многим вещам. Думаю, в команде ему будет работать достаточно легко, он прекрасно понимает, как устроена "Формула-1", как все работает. Он может добраться до подиума в свой первый год, чего мы ему и желаем".

Собеседница агентства считает, что машина позволит Сироткину набирать очки. "Я думаю, что машина будет позволять рассчитывать на хорошую середину пелотона, а в случае проблем у лидеров, к которым я отношу команды "Мерседес", "Феррари", "Ред Булл" и, может быть, "Макларен", и на большее. Сергей должен набирать очки планово. Считаю, что место с четвертого по шестое будет достойным для команды по итогам сезона", - подытожила Косаченко.

Сироткин начал гоночную карьеру с картинга в 2008 году. С 2010 года по 2016-й выступал в различных молодежных формульных сериях, став чемпионом европейской "Формулы- Абарт" (2011), вторым - в итальянской "Формуле- Абарт" (2011), третьим - в Auto GP (2012) и "Формуле-2" (2015, 2016). В 2014 году являлся тест-пилотом команды "Формулы-1" "Заубер", а с 2016 года выполнял роль резервного пилота команды "Рено".