Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косаченко: Сироткин в первом сезоне в "Формуле-1" может оказаться на подиуме

Спорт
16 января, 15:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Крук

Бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова считает, что машина команды "Уильямс" позволит Сироткину набирать очки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Сироткин

Сергей Сироткин

© EPA/TRACEY NEARMY

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Российскому пилоту Сергею Сироткину по силам финишировать на подиуме уже в дебютном для себя сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Такое мнение ТАСС высказала бывший менеджер первого российского пилота "королевских гонок" Виталия Петрова Оксана Косаченко.

Смотрите также

Борис Ротенберг: участие Сироткина в "Формуле-1" повлияет на развитие автоспорта в России

Россиянин Сироткин будет выступать за команду "Формулы-1" "Уильямс"

Руководитель "Рено": гонщик Сироткин заслужил место в "Формуле-1"

Во вторник пресс-служба команды "Уильямс" сообщила о заключении однолетнего контракта с российским пилотом Сироткиным.

"Прежде всего хочется поздравить Сергея, так как его путь в "Формулу-1" оказался длиннее, чем для двух предыдущих российских пилотов (Петрова и Даниила Квята), он находился в течение трех лет в ранге резервного пилота в "Заубере" и в "Рено", но места соревноваться в боевых условиях ему там не предоставили, - отметила Косаченко. - Тесты в Абу-Даби в команде "Уильямс" показали, что Сироткин готов стать боевым пилотом, поэтому прежде всего хочется рассчитывать, что эти три года ожидания обучили его очень многим вещам. Думаю, в команде ему будет работать достаточно легко, он прекрасно понимает, как устроена "Формула-1", как все работает. Он может добраться до подиума в свой первый год, чего мы ему и желаем".

Собеседница агентства считает, что машина позволит Сироткину набирать очки. "Я думаю, что машина будет позволять рассчитывать на хорошую середину пелотона, а в случае проблем у лидеров, к которым я отношу команды "Мерседес", "Феррари", "Ред Булл" и, может быть, "Макларен", и на большее. Сергей должен набирать очки планово. Считаю, что место с четвертого по шестое будет достойным для команды по итогам сезона", - подытожила Косаченко.

Сироткин начал гоночную карьеру с картинга в 2008 году. С 2010 года по 2016-й выступал в различных молодежных формульных сериях, став чемпионом европейской "Формулы- Абарт" (2011), вторым - в итальянской "Формуле- Абарт" (2011), третьим - в Auto GP (2012) и "Формуле-2" (2015, 2016). В 2014 году являлся тест-пилотом команды "Формулы-1" "Заубер", а с 2016 года выполнял роль резервного пилота команды "Рено".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан выводит отношения с США на новый уровень
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Состояние пострадавшей в Перми учительницы улучшилось
4
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
5
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
6
Японский телеканал по ошибке сообщил о пуске ракеты КНДР и необходимости эвакуации
7
Представление предвыборной программы Павла Грудинина. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама