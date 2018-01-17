Игонин: футболист Дзюба не прав, пытаясь решить вопросы с "Зенитом" через соцсети

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба совершает большую ошибку, пытаясь решить вопросы с клубом через социальные сети. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сине-бело-голубых Алексей Игонин.

Ранее заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью изданию "Спорт-экспресс" заявил, что 29-летний Дзюба не поехал на начавшийся в понедельник сбор "Зенита" в Дубае, потому что после медицинского обследования у футболиста были выявлены проблемы со здоровьем. Позднее игрок опубликовал в Instagram несколько коротких видеозаписей, сделанных во время собственной тренировки в тренажерном зале. Нападающий подписал видеозаписи хештегами #здоровкаклев и #готовнавсе100.

"В современном мире социальные сети - вещь сама по себе не совсем корректная. То, чем занимаются футболисты, выходит на всеобщее обозрение, а это может портить их имидж, непонятно, к чему приведут такие недальновидные шаги. Как воспитывались мы, как это принято в Санкт- Петербурге - это (публикация футболистом в соцсети видеороликов с личной тренировки - прим. ТАСС) не совсем правильное поведение. Решать серьезные вопросы через социальные сети большая ошибка современной молодежи", - прокомментировал ситуацию Игонин.

Собеседник ТАСС отметил, что тренер "Зенита" Роберто Манчини уже не раз давал понять, что не нуждается в услугах Дзюбы. "Дзюбе давно говорят, что ему нужно уходить из команды, чтобы играть, ведь тренер уже не один раз давал понять, что ему не нужен такой футболист. Возможно, он уйдет в аренду, ведь было бы нелогично, если бы он остался сидеть на скамейке - он уже достаточно отсидел. Это объективная реальность - Дзюба и Олег Шатов (полузащитник также не полетел на сбор) Манчини не нужны, но такие футболисты пригодятся везде; вопрос, скорее, будет в деньгах, но здесь все предстоит решать клубу", - сказал Игонин.

На вопрос, каковы шансы Дзюбы поехать на домашний чемпионат мира 2018 года, бывший полузащитник ответил: "Теоретически у всех есть шанс поехать на чемпионат мира. Даже если я куплю билет, то туда попаду".

29-летний нападающий выступает за "Зенит" с 2015 года и в 100 матчах отметился 39 голами. В 22 играх нынешнего сезона форвард забил два мяча. С "Зенитом" он стал обладателем Кубка России и дважды - Суперкубка страны. В составе сборной России 29-летний нападающий забил 11 мячей в 22 играх.