Фигуристы Тарасова и Морозов спокойно отнеслись к решению конкурентов пропустить ЧЕ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Действующие чемпионы Европы по фигурному катанию в соревновании спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов спокойно отнеслись к тому, что одни из главных конкурентов немецкая пара Алена Савченко и Бруно Массо пропускают чемпионат Европы в Москве. Об этом они рассказали журналистам после проката короткой программы на турнире.

Тарасова и Морозов во время проката допустили грубую ошибку при исполнении параллельного прыжка, что не позволяет им занимать место в первой тройке по итогам короткой программы. Савченко и Массо, которые в этом сезоне обновили мировой рекорд по количеству очков в произвольной программе, пропускают турнир для подготовки к Олимпийским играм, которые стартуют 9 февраля.

"Тренер сказал, что Савченко и Массо не приедут. Но мы по этому поводу ни сожалеем, ни радуемся - нейтрально отреагировали", - сказал Морозов.

Фигурист не стал оправдывать волнением допущенную ошибку во время проката. "Все спокойно, - отметил он. - Мы уже выступали здесь. Но каждый раз все по-разному. Вроде бы проблем не было, но так сегодня получилось. Была одна помарка, одна ошибка. Будем обсуждать с тренером".

Произвольная программа в соревновании спортивных пар пройдет в четверг.