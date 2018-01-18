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СМИ: "Севилья" может приобрести футболиста "Краснодара" Смолова

Спорт
18 января, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Также клуб рассматривает покупку Миши Батшуайи из "Челси", Энди Кэрролла из "Вест Хэма" и Даниэля Старриджа из "Ливерпуля"

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ТАСС, 18 января. Испанская "Севилья" может приобрести российского футболиста "Краснодара" Федора Смолова. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание El Mundo Deportivo.

По данным издания, "Севилья" на позицию нападающего также рассматривает кандидатуру бельгийца Миши Батшуайи из "Челси", англичан Энди Кэрролла из "Вест Хэма" и Даниэля Старриджа из "Ливерпуля".

Ранее немецкий журнал Kicker опубликовал информацию о том, что дортмундская "Боруссия" может купить Смолова на замену габонскому форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который по данным британской газеты Daily Mirror в ближайшее время перейдет в лондонский "Арсенал".

Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году. В составе команды он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В нынешнем сезоне сыграл 15 матчей за "Краснодар" и забил 10 голов. В активе форварда 28 матчей за сборную России и 11 голов.

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