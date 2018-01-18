Футболист сборной Исландии Рагнар Сигурдссон перешел в "Ростов"

ТАСС, 18 января. Российский футбольный клуб "Ростов" приобрел защитника сборной Исландии и английского "Фулхэма" Рагнара Сигурдссона. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Ранее Сигурдссон выступал за российские "Краснодар" и "Рубин" (где в этом сезоне выступал на правах аренды).

В нынешнем сезоне защитник провел за казанский клуб 12 матчей в чемпионате России.

На чемпионате Европы - 2016 Сигурдссон дошел со сборной Ирландии до четвертьфинала. Он забил один из двух голов в ворота команды Англии в 1/8 финала европейского первенства.