Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 56.76
€ 69.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист сборной Исландии Рагнар Сигурдссон перешел в "Ростов"

Спорт
18 января, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

В нынешнем сезоне защитник провел за казанский клуб 12 матчей в чемпионате России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 января. Российский футбольный клуб "Ростов" приобрел защитника сборной Исландии и английского "Фулхэма" Рагнара Сигурдссона. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Ранее Сигурдссон выступал за российские "Краснодар" и "Рубин" (где в этом сезоне выступал на правах аренды).

В нынешнем сезоне защитник провел за казанский клуб 12 матчей в чемпионате России.

На чемпионате Европы - 2016 Сигурдссон дошел со сборной Ирландии до четвертьфинала. Он забил один из двух голов в ворота команды Англии в 1/8 финала европейского первенства.

Смотрите также

"Ростов" сыграл вничью с румынской "Политехникой" в первом матче под руководством Карпина

"Ростов" арендовал футболиста "Спартака" Гулиева до конца сезона

Футболист сборной Исландии Сигурдарсон подписал контракт с "Ростовом"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
2
Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, провозгласив регион оккупированным Россией
3
Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего
4
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
МИД назвал делом рук властей США посягательство на неприкосновенность счетов посольства РФ
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама