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Травмированный хоккеист московского "Динамо" Бойд может сыграть в матче с "Адмиралом"

Спорт
18 января, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Игрок получил травму 29 декабря в гостевом матче с екатеринбургским "Автомобилистом"

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Дастин Бойд (справа)

Дастин Бойд (справа)

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Канадский нападающий московского "Динамо" Дастин Бойд, имеющий также казахстанский паспорт, не исключил возможности своего появления на льду после травмы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Адмиралом". Об этом он сообщил ТАСС.

Бойд получил травму 29 декабря в гостевом матче с екатеринбургским "Автомобилистом" (3:4) и с тех пор на льду не появлялся.

"Сейчас чувствую себя достаточно хорошо. Очень обидно, что не могу помочь команде в такой ответственный момент. Возможно, в следующем матче уже сыграю, очень сильно на это надеюсь", - сказал Бойд.

31-летний нападающий провел в текущем сезоне 48 матчей, в которых забросил 8 шайб и сделал 11 результативных передач.

Матч "Динамо" - "Адмирал" состоится в Москве 20 января.

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