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"Химки" победили греческий "Олимпиакос" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
18 января, 22:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник хозяев Алексей Швед

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский клуб "Химки" со счетом 82:54 одержал победу над греческим "Олимпиакосом" в домашнем матче 19-го тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник хозяев Алексей Швед. Он набрал 19 очков, отдал семь результативных передач и сделал три подбора.

"Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице, в активе команды 11 побед в 19 матчах. "Олимпиакос", на счету которого 13 побед, расположился на второй позиции.

В следующем матче 26 января "Химки" на выезде сыграют с испанской "Валенсией". "Олимпиакос" в тот же день в гостях встретится с сербской "Црвеной Звездой".

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