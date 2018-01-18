"Химки" победили греческий "Олимпиакос" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский клуб "Химки" со счетом 82:54 одержал победу над греческим "Олимпиакосом" в домашнем матче 19-го тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник хозяев Алексей Швед. Он набрал 19 очков, отдал семь результативных передач и сделал три подбора.

"Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице, в активе команды 11 побед в 19 матчах. "Олимпиакос", на счету которого 13 побед, расположился на второй позиции.

В следующем матче 26 января "Химки" на выезде сыграют с испанской "Валенсией". "Олимпиакос" в тот же день в гостях встретится с сербской "Црвеной Звездой".