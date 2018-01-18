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Гендиректор БК "Химки": крупно победили "Олимпиакос", так как вновь обрели уверенность

Спорт
18 января, 22:33 UTC+3 МЫТИЩИ /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

В четверг подмосковный клуб на домашней площадке победил греческую команду со счетом 82:54

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Генеральный директор баскетбольного клуба "Химки" Павел Астахов

Генеральный директор баскетбольного клуба "Химки" Павел Астахов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 18 января. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Баскетболисты подмосковных "Химок" крупно обыграли греческий "Олимпиакос" в матче 19-го тура Евролиги, так как вновь обрели уверенность в своих силах. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор подмосковной команды Павел Астахов.

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В четверг подмосковный клуб на домашней площадке победил "Олимпиакос" со счетом 82:54. Во вторник "Химки" в гостях обыграли сербскую "Црвену Звезду" (79:70) в игре 18-го тура, прервав серию из двух поражений в Единой лиге ВТБ и еврокубковом турнире.

"После тяжелой и трудовой игры в Белграде с "Црвеной Звездой" мы почувствовали уверенность, - сказал Астахов. - С самого начала игры с "Олимпиакосом" вышли заряженными на борьбу и на победу. Ребята и тренер молодцы, просто красавцы".

"Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице с 22 очками, "Олимпиакос" с 26 баллами располагается на второй строчке.

В следующем матче "Химки" в гостях сыграют с испанской "Валенсией" 26 января, "Олимпиакос" в этот же день и также в гостях встретятся с "Црвеной Звездой".

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