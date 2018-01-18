Епанчинцев: концовка матча против ХК "Динамо" станет хорошим уроком для "Спартака"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Концовка матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" станет хорошим уроком для игроков "Спартака". Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

В четверг "Спартак" в гостях обыграл московское "Динамо" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые в конце матча пропустили две шайбы.

"Понимали важность матча, это игра не за три, а за 15 очков. Готовились серьезно, поэтому провели хороший матч. В концовке при счете 5:2 свалились не на свою игру, которую требовал тренерский штаб. Хорошо, что достояли, - будет нам хороший урок", - сказал Епанчинцев.

В заявке на матч игрок "Спартака" Евгений Кулик был на месте защитника, но с первой смены играл крайнего форварда.

"Так было задумано. Я его хорошо знаю - до того, как прийти в защиту, он играл в нападении. У него хорошие данные. Доволен тем, как он провел сегодняшний матч", - отметил главный тренер красно-белых.

В следующем матче "Динамо" 20 января примет на своем льду владивостокский "Адмирал", "Спартак" двумя днями позже проведет домашнюю игру против череповецкой "Северстали".