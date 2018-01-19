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Пеле доставлен в больницу из-за истощения

Спорт
19 января, 14:59 дата обновления: 19 января, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

В настоящее время врачи следят за его состоянием

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Пеле

Пеле

© EPA/MOURAD BALTI TOUATI

ТАСС, 19 января. Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле госпитализирован из-за тяжелого истощения. Об этом сообщает Ассоциация футбольных журналистов (FWA).

В четверг 77-летний Пеле упал в обморок и был доставлен в одну из больниц Бразилии, где прошел ряд тестов. В настоящее время бразилец проходит процедуру восстановления под наблюдением врачей.

Пеле - лучший футболист ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) признал бразильца спортсменом столетия, хотя тот ни разу не принимал участия в Олимпийских играх.
Пеле является единственным в мире игроком, ставшим трехкратным чемпионом мира по футболу. Он завоевал свои титулы на мировых первенствах 1958 года в Швеции, 1962 года в Чили и 1970 года в Мексике. На последнем из них его признали лучшим игроком турнира.

За карьеру Пеле, являющийся лучшим бомбардиром в мировой футбольной истории, забил 1281 гол в 1363 матчах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" (с 1956 по 1974 годы) и "Нью-Йорк Космос" из США (1975-1977).

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