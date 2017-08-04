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Пеле поздравил Неймара с переходом в "Пари Сен-Жермен"

Спорт
4 августа, 5:21 UTC+3 ТАСС

Трехкратный чемпион мира пожелал удачи соотечественнику в новом клубе

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ТАСС, 4 августа. Бразилец Пеле пожелал удачи соотечественнику Неймару во французском "Пари Сен-Жермен". Слова поздравления трехкратный чемпион мира написал на своей странице в Twitter.

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В четверг 25-летний Неймар перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен". Он выкупил свой контракт у каталонского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

"Поздравляю, Неймар, желаю удачи на этом этапе. Париж - красивый город, один из моих любимых во всем мире", - написал Пеле.

В составе каталонского клуба Неймар дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

Пеле - лучший футболист ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он является единственным в мире игроком, ставшим трехкратным чемпионом мира.

 

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