Макрон поздравил руководство ПСЖ с ожидаемым трансфером Неймара

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ТАСС, 3 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил президента парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассера Ганима Аль-Хелаифи с ожидаемым приходом бразильского нападающего Неймара из "Барселоны". Слова Макрона приводит агентство Reuters.
Президент Франции и Аль-Хелаифи пообщались в ходе совместной поездки в детский лагерь в пригороде Парижа. "Поздравляю! Я знаю, что у вас хорошие новости", - сказал Макрон. Аль-Хелаифи в ответ улыбнулся.
Ожидается, что бразилец перейдет в ПСЖ за рекордные €222 млн до конца текущей недели.
Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.