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СМИ: Испанская футбольная лига не приняла деньги за трансфер Неймара

Спорт
3 августа, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Ранее глава лиги Хавьер Тебас заявлял, что эта сделка нарушает правила финансового fair play

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Неймар

Неймар

© EPA/JUANJO MARTIN

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Испанская футбольная лига не приняла деньги за выкуп контракта бразильского нападающего футбольного клуба "Барселона" Неймара. Об этом сообщает издание AS.

В среду 25-летний Неймар пропустил тренировку "Барселоны" и уведомил руководство каталонского клуба о желании покинуть команду. В свою очередь "Барселона" потребовала от бразильца и его новой команды выплатить полную сумму отступных, прописанных в контракте игрока - €222 млн. Британский телеканал Sky Sports сообщил, что Неймар согласовал пятилетний контракт с французским ПСЖ с зарплатой €30 млн в год.

В четверг представители Неймара прибыли в офис лиги для подписания необходимых документов, однако в лиге отказались принимать деньги за трансфер форварда. Отмечается, что главной причиной отказа стало отсутствие в организации информации о происхождении этих средств. Также в Испанской футбольной лиге считают, что эта сделка нарушает правила организации. Ранее глава лиги Хавьер Тебас заявлял, что эта сделка нарушает правила финансового fair play.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

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