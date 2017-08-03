СМИ: Испанская футбольная лига не приняла деньги за трансфер Неймара

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Испанская футбольная лига не приняла деньги за выкуп контракта бразильского нападающего футбольного клуба "Барселона" Неймара. Об этом сообщает издание AS.

В среду 25-летний Неймар пропустил тренировку "Барселоны" и уведомил руководство каталонского клуба о желании покинуть команду. В свою очередь "Барселона" потребовала от бразильца и его новой команды выплатить полную сумму отступных, прописанных в контракте игрока - €222 млн. Британский телеканал Sky Sports сообщил, что Неймар согласовал пятилетний контракт с французским ПСЖ с зарплатой €30 млн в год.

В четверг представители Неймара прибыли в офис лиги для подписания необходимых документов, однако в лиге отказались принимать деньги за трансфер форварда. Отмечается, что главной причиной отказа стало отсутствие в организации информации о происхождении этих средств. Также в Испанской футбольной лиге считают, что эта сделка нарушает правила организации. Ранее глава лиги Хавьер Тебас заявлял, что эта сделка нарушает правила финансового fair play.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.