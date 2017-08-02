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Агент: Неймар будет представлен в качестве футболиста ПСЖ на этой неделе

Спорт
2 августа, 16:39 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что согласно статье о расторжении контракта, которая вступила в силу с 1 июля, сумма отступных составляет €222 млн

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Неймар

Неймар

© EPA/KIMIMASA MAYAMA

ТАСС, 2 августа. Бразильский нападающий испанской "Барселоны" Неймар будет представлен в качестве футболиста французского "Пари Сен-Жермен" на текущей неделе. Об этом сообщает агент игрока Вагнер Рибейро, слова которого приводит испанская газета Marca.

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"ПСЖ заплатит отступные за Неймара и представит его в качестве своего игрока в Париже на этой неделе", - сообщил агент, который во вторник прибыл в столицу Франции для проведения переговоров.

В среду Неймар пропустил тренировку "Барселоны". После этого испанская газета Sport сообщила о том, что Неймар попрощался с одноклубниками и рассказал им, что переходит в "Пари Сен-Жермен". Также ранее сообщалось, что согласно статье о расторжении контракта, которая вступила в силу с 1 июля, сумма отступных составляет €222 млн и они должны быть выплачены в полном объеме.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

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