Агент: Неймар будет представлен в качестве футболиста ПСЖ на этой неделе

Форварды рвутся в президенты: футболисты в попытках построить политическую карьеруСпорт 2 августа, 17:46
Трамп подписал закон о санкциях против РоссииМеждународная панорама 2 августа, 17:30
Математика как учеба и отдых: медалисты рассказали о подготовке к мировой олимпиадеОбщество 2 августа, 17:27
Медучреждения Москвы не ожидают наплыва пьяных в день ВДВОбщество 2 августа, 17:18
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрывПроисшествия 2 августа, 17:18
Импортный контейнерооборот КТСП в I полугодии 2017 года достиг 142,7 тыс. TEUТранспорт 2 августа, 17:15
ЦБ оценил рост ВВП России в III квартале на уровне 1,5-1,8%Экономика и бизнес 2 августа, 17:13
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство РоссииПолитика 2 августа, 16:56
Грызлов назвал увеличение военных расходов Украиной тревожным сигналомПолитика 2 августа, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 2 августа. Бразильский нападающий испанской "Барселоны" Неймар будет представлен в качестве футболиста французского "Пари Сен-Жермен" на текущей неделе. Об этом сообщает агент игрока Вагнер Рибейро, слова которого приводит испанская газета Marca.
"ПСЖ заплатит отступные за Неймара и представит его в качестве своего игрока в Париже на этой неделе", - сообщил агент, который во вторник прибыл в столицу Франции для проведения переговоров.
В среду Неймар пропустил тренировку "Барселоны". После этого испанская газета Sport сообщила о том, что Неймар попрощался с одноклубниками и рассказал им, что переходит в "Пари Сен-Жермен". Также ранее сообщалось, что согласно статье о расторжении контракта, которая вступила в силу с 1 июля, сумма отступных составляет €222 млн и они должны быть выплачены в полном объеме.
Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.