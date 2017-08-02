"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб

ТАСС, 2 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил о желании нападающего сборной Бразилии Неймара покинуть команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду Неймар пропустил тренировку клуба. После этого испанская газета Sport сообщила о том, что Неймар попрощался с одноклубниками и рассказал им, что переходит во французский "Пари Сен-Жермен".

"Неймар со своим отцом и менеджером сегодня утром сообщили "Барселоне" о своем решении покинуть команду на встрече, состоявшейся в офисе клуба. Учитывая это, клуб сообщил им, что согласно статье о расторжении контракта, которая вступила в силу с 1 июля, сумма отступных составляет €222 млн, которые должны быть оплачены в полном объеме. У игрока продолжает действовать контракт с ФК "Барселона", но с временным разрешением не участвовать в тренировках", - говорится в сообщении.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.