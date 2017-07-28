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Заплати налоги и играй спокойно: почему звезды футбола имеют проблемы с законом

Спорт
28 июля, 18:55 UTC+3

О том, кто втянул Месси, Роналду и Неймара в налоговые скандалы - в материале ТАСС

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Материал из 1 страницы
Лионель Месси покидает здание суда, 2016 г.

Лионель Месси покидает здание суда, 2016 г.

© EPA/QUIQUE GARCIA

Главное футбольное противостояние современности между Лионелем Месси и Криштиану Роналду вышло за пределы поля и перестало измеряться "Золотыми мячами". Теперь главные звезды соревнуются еще и в суммах неуплаченных налогов. В серьезный скандал с участием прокуратуры попал и еще один игрок из числа лучших в мире - Неймар.

"Коррупционер" Неймар

Скандальная эпопея с участием Неймара завершилась буквально на днях - Федеральная прокуратура Бразилии вынесла оправдательный вердикт.

По мотивам перехода Неймара из бразильского "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году было заведено дело о фальсификации документов и неуплате налогов. Помимо самого футболиста, фигурантами дела стали его отец Неймар да Силва Сантос, бывший глава "Барселоны" Сандро Россель и нынешний президента клуба Хосеп Бертомеу.

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Дело о неуплате налогов при переходе Неймара из "Сантоса" в "Барселону" закрыто

Инвестиционный фонд DIS, который в 2009 году приобрел 40% прав на Неймара, обвинял игрока, его отца и "Барселону" в том, что официально объявленная сумма трансфера (€57 млн) была сильно занижена. Президент DIS Делсир Сонда утверждал, что отец Неймара в свое время получил взятку от Роселя, чтобы состоялся переход игрока. В разгар конфликта Сонда публично назвал Неймара лжецом и приравнял ношение футболки с его именем к поддержке коррупции.

Первоначально Неймар был признан виновным, а его активы и банковские счета оказались заморожены. Бразильский суд также обязал футболиста выплатить в казну €44 млн, но многочисленные апелляции привели к сокращению этой суммы в два раза, а затем дело и вовсе было закрыто.

"Процесс официально закрыт, мы этому очень рады. Четыре года голословных обвинений остались позади", - подвел итог истории отец Неймара.

"Глава мафии" Месси

Благополучно завершилось дело и для Лионеля Месси. Прокуратура Испании согласилась заменить тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов на денежный штраф.

Как и в случае с Неймаром, Месси получил обвинение вместе со своим отцом. Прокуратура подала жалобу на Месси в 2013 году в связи с уклонением от уплаты налогов на сумму €4,1 млн на доходы, полученные в 2007-2009 годах за использование своего образа в рекламе.

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Суд заменил на €250 тыс. штрафа тюремный срок Месси за неуплату налогов

Следствие установило, что для уклонения от уплаты налогов отец Месси, Хорхе Орасио, создал офшорные компании в Швейцарии, Белизе и Уругвае. Во время судебных слушаний Месси заявил, что все дела вел отец, а тот, в свою очередь, кивал на третьих лиц, заверивших его в легальности всего происходящего. Адвокат Марио Маса, представлявший в суде налоговую службу, даже сравнил Месси с главой мафии, который "не знает деталей, но понимает, каким будет конечный результат".

В итоге летом прошлого года Месси и его отец были приговорены к 21 месяцу тюрьмы. Позже Верховный суд Испании оставил этот приговор в силе для аргентинского футболиста, которому еще и выписали штраф в размере €2,1 млн, сократив при этом срок для Месси-старшего на полгода. Впрочем, согласно испанскому законодательству сроки до двух лет за экономические преступления не ведут за собой реальное заключение. За каждый день виртуального заключения Месси обязан выплатить штраф в размере €400, а общая сумма составит €252 тыс. Понятно, что для Месси это смешные деньги.

"Ведомый" Роналду

По делу о неуплате налогов со стороны Криштиану Роналду решения пока нет, 31 июля он даст показания в испанском суде.

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СМИ: Роналду не будет платить €14,8 млн, чтобы смягчить приговор за неуплату налогов

Ключевой фигурой в деле Роналду является одиозный футбольный агент Жорже Мендеш, через офшорные счета которого, как сообщают СМИ, Роналду и скрывал заработанные на рекламе средства на сумму не менее €150 млн. Португалец в качестве налогов заплатил лишь €5,6 млн, после чего представители компании Мендеша GestiFute утверждали, что футболист выполнил все обязательства. Впрочем, сам Мендеш отрицает какое-либо вмешательство со своей стороны в налоговые операции своих клиентов. Мендеш ведет дела Роналду едва ли не с первого дня его карьеры, так что четырехкратный обладатель "Золотого мяча" фактически оказался ведомым в данной ситуации.

Сообщалось, что Роналду заплатит €14,8 млн налоговым органам Испании, чтобы избежать тюремного заключения. Однако футболист не собирается вносить платеж и будет отстаивать свою позицию в суде. Многое будет зависеть и от того, каким образом классифицируют нарушение Роналду - как налоговое преступление или административное правонарушение. В первом случае ему грозит штраф, во втором - тюремное заключение сроком до пяти лет.

На фоне скандала появлялась информация, что Роналду сообщил руководству "Реала" о желании покинуть клуб из-за обвинений в неуплате налогов. Однако португалец уже объявил, что никуда не уйдет. Это можно считать знаком, что ситуация разрешится благополучно для него.

Олег Кошелев

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