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СМИ: Неймар попрощался с одноклубниками по "Барселоне" и сообщил, что переходит в ПСЖ

Спорт
2 августа, 11:19 UTC+3 ТАСС

ПСЖ заплатит за Неймара рекордные для мирового футбола €222 млн

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Неймар

Неймар

© EPA/JUANJO MARTIN

ТАСС, 2 августа. Бразильский футболист испанской "Барселоны" Неймар попрощался с одноклубниками и рассказал им, что переходит во французский "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает испанская газета Sport.

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Ранее радиостанция RMC Sport информировала о том, что 25-летний нападающий во вторник посетит Катар, где пройдет медицинский осмотр и встретится с президентом ПСЖ Нассером Ганимом Аль-Хелаифи. По информации испанского издания Mundo Deportivo, Неймар также подпишет соглашение с суверенным фондом Qatar Sports Investment, который является владельцем ПСЖ, и станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

По информации испанского издания, ПСЖ заплатит за Неймара полную сумму отступных, прописанных в контракте игрока с "Барселоной", - рекордные для мирового футбола €222 млн.

В настоящее время самым дорогим футболистом в истории является французский полузащитник Поль Погба, который перешел из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" в августе 2016 года за €105 млн. В тройку списка также входят трансферы валлийского полузащитника Гарета Бэйла из английского "Тоттенхэма" в испанский "Реал" (€101 млн) и Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" (€94 млн).

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

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