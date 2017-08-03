Неймар выкупил свой контракт с "Барселоной" за €222 млн

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ТАСС, 3 августа. Бразильский футболист Неймар выкупил свой контракт с испанской "Барселоной" за €222 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Таким образом, требования финансового fair play теперь не помешают французскому ПСЖ заключить соглашение с форвардом.
"В четверг представители Неймара посетили офис клуба и выплатили €222 млн за расторжение договора. Теперь клуб предоставит эти данные в Союз европейских футбольных ассоциаций", - говорится в заявлении.
Данная сумма является рекордной в футбольной среде. Ранее самым дорогим переходом являлся трансфер французского полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед". За его переход англичане заплатили €105 млн.
В среду 25-летний Неймар пропустил тренировку "Барселоны" и уведомил руководство каталонского клуба о желании покинуть команду. "Барселона" потребовала от бразильца и его новой команды выплатить полную сумму отступных, прописанных в контракте игрока - €222 млн. Британский телеканал Sky Sports сообщил, что Неймар согласовал пятилетний контракт с французским ПСЖ с зарплатой €30 млн в год.
Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.