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Спортсмены КНДР начнут проходить предолимпийское антидопинговое тестирование 1 февраля

Спорт
19 января, 15:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Спортсмены из КНДР будут состязаться на Олимпийских играх в Пхёнчхане в четырех видах спорта

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Флаг КНДР

Флаг КНДР

© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Северокорейские спортсмены, которые будут допущены к участию в зимних Играх в Пхёнчхане, начнут проходить предолимпийское антидопинговое тестирование Международного олимпийского комитета (МОК) 1 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Спортсмены из КНДР будут состязаться на Олимпийских играх в Пхёнчхане в четырех видах спорта. КНДР готова направить спортсменов для участия в соревнованиях по фигурному катанию (среди пар), горным лыжам, лыжным гонкам. Также сообщалось, что женские сборные КНДР и Южной Кореи по хоккею выступят в составе единой команды.

"Специальная предолимпийская группа дала рекомендации, согласно которым все спортсмены должны являться частью программы допинг-контроля, поэтому северокорейские спортсмены будут частью продуманной целевой программы допинг-контроля под руководством МОК с 1 февраля", - говорится в сообщении.

В среду состоялась третья за 10 дней встреча представителей КНДР и Южной Кореи, на которой были достигнуты очередные договоренности об участии северокорейской делегации в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

20 января в штаб-квартире МОК пройдет встреча, в которой примут участие представители Национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и КНДР, а также представители оргкомитета Олимпийских игр 2018 года. Планируется, что на встрече будут определены имена спортсменов и должностных лиц, которые отправятся на Олимпиаду от НОК КНДР.

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