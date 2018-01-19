Чемпион мира по боксу Головкин поддержит Гассиева на полуфинале WBSS

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу по нескольким престижным версиям Геннадий Головкин поддержит россиянина Мурата Гассиева в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) 3 февраля в Сочи. Об этом ТАСС сообщил менеджер Гассиева Алексей Васильев.

"Головкин приедет 100%. Не только на бой - он является главным лицом Международного боксерского форума (который будет проходить в Сочи в начале февраля - прим. ТАСС)", - сказал он.

Гассиева и Головкина тренирует известный тренер Абель Санчес, у которого есть тренировочный центр в Калифорнии.

Полуфинальный бой WBSS между Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом пройдет в Сочи в Ледовом дворце "Большой" 3 февраля. В активе уроженца Владикавказа Гассиева 25 побед (18 нокаутом), на счету Дортикоса 22 победы (21 нокаутом). Оба боксера не имеют поражений.