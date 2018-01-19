Фигуристка Загорски на ЧЕ в Москве каталась с маникюром цветов российского флага

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фигуристка Тиффани Загорски, выступающая за сборную России в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, на чемпионате Европы в Москве выступает с маникюром цветов флага страны. Об этом она рассказала журналистам после проката короткого танца.

Загорски и Гурейро за исполнение короткого танца получили 65,35 балла, по ходу программы они допустили ошибку при исполнении дорожки шагов, что не позволило им обновить свой лучший результат сезона.

"У меня триколор на маникюре, поскольку я выступаю за Россию, а на коньке - значок флага. Если поедем на Олимпиаду, ну что ж, придется поменять. Но я каждую неделю меняю маникюр", - рассказала Загорски, которая до 2015 года выступала за Францию.

"Хотелось, конечно, выступить с лучшими баллами, но завтра еще есть день, постараемся заработать максимальные для нас баллы в произвольном танце, - прокомментировал прокат Гурейро. - Был сбой на дорожке шагов, бывает, но мы не просто красиво катаемся, это спорт - ошибки бывают у всех. Сегодня были и у нас, но мы сделали все, чтобы они были минимально заметны".

Гурейро перед стартом чемпионата Европы приболел и сейчас его мучает бронхит, однако это, по словам фигуриста, не мешает ему выступать. "Антибиотики нельзя, а с понедельника пойдем к лору", - отметил он.

Произвольный танец фигуристы продемонстрируют в субботу.